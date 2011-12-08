«Укравтодор» может увеличить ввод в эксплуатацию дорог более чем вдвое

Государственная служба автомобильных дорог Украины (Укравтодор) по итогам 2011 года, в случае сохранения благоприятных погодных условий, может увеличить ввод в эксплуатацию отремонтированных и вновь построенных дорог более чем вдвое — до 2 тыс. км.

Как сообщили УНИАН в «Укравтодоре», такой прогноз дал глава Госслужбы Владимир ДЕМИШКАН.

Кроме того, в «Укравтодоре» отмечают, что с начала 2011 года уже отремонтировано и построено более 1700 км дорог общего пользования.

«Это рекорд за годы независимости Украины. Для сравнения в 2009 году было открыто движение лишь на 92 км дорог, в 2010-м – на 973 км», - говорится в сообщении «Укравтодора».

Ранее «Укравтодор» планировал открыть в 2010 году движение на 1500 км дорог.

В 2012 году, при условии соответствующего финансирования, «Укравтодор» планирует открыть движение не менее чем на 2000 км автодорог.

Кроме того, «Укравтодор» отмечает, что при строительстве и ремонте дорог сейчас используются новые технологии дорожного строительства.

«Укравтодор» входит в систему органов исполнительной власти и обеспечивает реализацию государственной политики в сфере дорожного хозяйства и управления автомобильными дорогами.