Николаевский порт за 11 месяцев увеличил переработку грузов на 23%

Николаевский морской торговый порт в январе-ноябре 2011 года увеличил переработку грузов на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. - до 7,7 млн. тонн.

Как сообщили УНИАН в порту, в частности в ноябре было переработано 0,7 млн. тонн грузов - на 46% больше, чем в ноябре 2010 года.

Справка УНИАН. Николаевский морской торговый порт (основан в 1789 г.) соединен с морем Бугско-Днепровско-Лиманским каналом. Проход по каналу могут осуществлять суда длиной до 215 м и осадкой до 10,3 м. Территория порта – 97,3 га; акватория порта – 342 га; общая протяжённость причалов порта – 2420 м; (в т.ч. 242,2 м – в Очакове). Допустимая осадка у причалов – 10,3 м (в пресной воде); длина железнодорожного полотна – 27 км; количество причалов – 15.

В 2010 году порт переработал 7,2 млн. тонн грузов.

Основными грузами, которые перерабатывает Николаевский порт, являются черные металлы, руда, уголь, зерно, химические, минеральные удобрения (навалом) и нефтепродукты.