АМК возбудил дело против 94 предпринимателей-автоперевозчиков Полтавской области

Полтавское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины возбудило дело против 94 предпринимателей-автоперевозчиков региона по признакам злоупотребления монопольным положением.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-служба отделения.

По их данным, предприниматели, не являющиеся плательщиками НДС, включали в стоимость проезда НДС и взимали его при реализации билетов водителями или кондукторами автобусов, чем неправомерно увеличивали стоимость проезда на пригородных маршрутах общего пользования в обычном режиме движения. Такие действия предпринимателей были бы невозможными при условии существования значительной конкуренции на рынке.

Стоимость проезда - это сумма, по которой автомобильный перевозчик осуществляет перевозки, включающая стоимость по тарифу, страховой платеж и налог на добавленную стоимость.

Таблицу стоимости проезда на маршруте самостоятельно разрабатывает перевозчик, учитывая вышеуказанное и расстояние между остановками в расписании движения. Таблица стоимости проезда является составной паспорта маршрута, который входит в перечень документов, на основании которых выполняются пассажирские перевозки

Согласно таблиц стоимости проезда на пригородных маршрутах общего пользования, составленных перевозчиками, в таблицах заложен тариф за 1 км проезда в размере 25,0 коп., НДС - 20%, и страховой сбор - 3%. В стоимость проезда не включены расходы, связанные с обслуживанием пассажиров на автостанциях.

Поскольку территориальным отделением установлен факт признаков монопольного положения и его злоупотребления со стороны частных предпринимателей, административная коллегия приняла решение возбудить дело по признакам вышеуказанного нарушения. Расследование по делу продолжается.