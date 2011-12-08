Строительство «Моста Кирпы» обошлось «Укрзализныце» в 8,5 млрд. грн. - Козак

Строительство железнодорожно-автомобильного мостового перехода через Днепр в Киев, известного как «Мост Кирпы» обошлось Государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзализныця» в 8,5 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил генеральный директор «Укрзализныци» Владимир КОЗАК.

«Всего за семь лет этот мост обошелся «Укрзализныце» в 8,5 млрд. грн. Ни одна железнодорожная администрация не несет такой нагрузки», - проинформировал В.КОЗАК.

По словам гендиректора «Укрзализныци», последняя выплата за кредит в размере 700 млн. долл. США, взятый ведомством в «Дойче Банк АГ» на строительство моста, состоялась в октябре 2011 года.

«В октябре «Укрзализныця» полностью рассчиталась с Дойчебанком за кредитные средства, взятые еще в 2004 году на строительство железнодорожно-автомобильного моста через Днепр. Выплатили последние 40 млн. долларов», - сказал он.

Справка УНИАН. «Дойче Банк АГ» предоставил на строительство моста кредит сроком на 7 лет по процентной ставке Libor + 6,5% годовых. Строительство моста было начато в 2004 году и завершилось в 2011 году.

В рамках проекта были выполнены работы по устройству железнодорожной составляющей моста, эстакад правобережного и левобережного подходов и Березняковского путепровода, а также автомобильного проезда с левого на правый берег и с правого на левый.

Данный мостовой переход не был изначально предусмотрен генеральным планом развития Киева.