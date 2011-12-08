Директором по продажам компании ВОЛЯ назначен Дзюбенко

Директором по продажам ведущего украинского общенационального провайдера телекоммуникационных услуг, компании ВОЛЯ назначен Антон ДЗЮБЕНКО.

Об этом УНИАН сообщила руководитель отдела по связям с общественностью компании ВОЛЯ Алина СИГДА.

По ее данным, в этой должности А.ДЗЮБЕНКО будет нести ответственность за все процессы, связанные с разработкой и реализацией стратегии продаж и взаимодействия с партнерами, которые осуществляют прямые продажи и подключения. Основными задачами А.ДЗЮБЕНКО являются развитие направления В2С, увеличение продаж и доходности компании, расширение партнерской сети в городах присутствия ВОЛИ.

Как отметил генеральный директор компании ВОЛЯ Эрик ФРАНКЕ, назначение нового директора по продажам «является логичным шагом» в развитии ВОЛИ и новой стратегии компании «2+1» (лучший продукт, лучший сервис плюс эффективные бизнес-процессы). По его словам, с учетом жесткой конкуренции в телекоммуникациях, развития технологий, меняющихся внешних условий и стремительного развития компании в целом перед А.ДЗЮБЕНКО «стоит сложная и интересная задача», и поэтому его опыт работы в построении продаж в различных сферах, в частности, в телекоммуникационной, является важным для развития и усиления данного направления в компании ВОЛЯ. Э.ФРАНКЕ выразил убеждение, что «обширный опыт А.ДЗЮБЕНКО и глубокое понимание телекоммуникационного рынка Украины дадут хороший импульс эффективному внедрению наших инициатив и в столице, и в регионах».

Справка УНИАН. Антон ДЗЮБЕНКО окончил Институт международных отношений Киевского государственного университета им Т.Г. Шевченко по специальности «международная экономика».

А.ДЗЮБЕНКО специализируется на организации и построении систем эффективных продаж. Он имеет значительный опыт работы в разных отраслях этого направления: банковской, нефтяной, FMCG и телекоммуникационной. Последние несколько лет занимал позицию директора по продажам и маркетингу киевского филиала компании «Киевстар», где отвечал за прямые и непрямые продажи, розничные продажи и обслуживание абонентов, маркетинговый анализ, качество покрытия и маркетинговые коммуникации. Ранее занимал руководящие позиции в таких компаниях, как «Веда», «Союз-Виктан», «Нефтяная компания «Альянс-Украина», «Укрсоцбанк» и другие.

ВОЛЯ является ведущим общеукраинским телекоммуникационным провайдером. Компания предоставляет комплексную мультисервисную услугу, включающую информацию и развлечения – доступ к телепрограммам и видео-по-запросу; коммуникации – высокоскоростной доступ в Интернет, компьютерная и голосовая связь, а также услуги крупнейшего в Украине дата-центра.