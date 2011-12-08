Благодаря запуску электрифицированного участка Полтава-Кременчуг УЗ ежесуточно экономит 1 млн. грн.

Благодаря запуску электрифицированного участка Полтава-Кременчуг «Укрзализныця» ежесуточно экономит 1 млн. грн.

Об этом в интервью УНИАН сообщил первый заместитель генерального директора ведомства Сергей БОЛОБОЛИН.

Он напомнил, что «Укрзализныця» в рамках программы по подготовке к проведению в Украине чемпионата по футболу Евро-2012 и запуска скоростного движения в текущем году уже ввела в эксплуатацию электрифицированный участок Житомир-Фастов, следующий участок Полтава-Красноград-Лозовая протяженностью 176 км будет сдан в 2012 году. 100 км этого участка, по словам С. БОЛОБОЛИНА, уже закончены. «Экономия дизельного топлива на этом отрезке составит более 20 тыс. т в год», - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, в июне этого года «Укрзализныця» утвердила программу электрификации железных дорог Украины на 2011-2016 годы стоимостью свыше 17 млрд. грн., которая предусматривает электрификацию 1562 км железнодорожных путей.

На сегодня в Украине электрифицировано 45,5% общей эксплуатационной протяженности железных дорог, доля электротяги в общем грузообороте составляет 89,7%.