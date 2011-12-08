VIP-вагон ДЖД с начала года включался в составы поездов 14 раз

В течение этого года специальный вагон-салон Донецкой железной дороги по заказам физических и юридических лиц включался в составы поездов 14 раз. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДЖД.

Основные направления, по которым использовался вагон-салон - Севастополь, Львов, Киев и Москва. Клиент может выбрать любой маршрут следования вагона-салона в пределах графика движения поездов, в том числе в страны СНГ и Балтии.

Вагон-салон является своеобразным отелем на колесах. Он рассчитан на 11 мест, имеет большой зал, кухню, просторное спальное купе.Кухня оборудована холодильником, микроволновой печью и электроплитой. В зале есть мягкий уголок, компьютер, аудио-и видеотехника. В спальном купе расположены кровать, письменный стол, шкаф, кондиционер и ванная. Предусмотрено также специальное купе для охраны и проводников.

Для аренды VIP-вагона следует заблаговременно (от 45 до 1 суток до отправления поезда) подать письменную заявку на имя начальника Донецкой железной дороги. В заявлении указываются дата и время отправления поезда, станция отправления и назначения. Форма заявки произвольная, оформить ее можно в отделе вокзалов службы пассажирского хозяйства. Стоимость услуг включает в себя пользование непосредственно вагоном-салоном (2038,74 грн в сутки) и оплату стоимости проезда одиннадцати СВ-мест в вагоне согласно Правилам перевозок. Например, стоимость поездки из Донецка в Киев составляет 11 586 гривен (фирменный поезд № 37 «Донбасс»), а из Донецка во Львов 9 848 гривен (поезд № 69 сообщением Мариуполь-Львов).