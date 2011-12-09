С начала года на путях и переездах количество ДТП сократилось на 22%

С начала текущего года на путях и переездах Государственной администрации железнодорожного транспорта («Укрзализныця») произошло 74 дорожно-транспортных происшествий, что на 22% меньше, чем за аналогичный период 2010 года.

Как сообщили УНИАН в «Укрзализныце», в результате ДТП погибло 14 человек и 22 травмировано. Годом ранее в ДТП на железной дороге пострадало 117 человек, в том числе погибло 72 человека, травмировано – 45.

Из 74 произошедших в этом году ДТП 61 случилось на переездах и 13 - на путях вне переездов.

«Несмотря на все меры со стороны железной дороги, основным залогом безопасности на путях и переездах является именно внимательность и дисциплинированность водителей», - говорится в сообщении «Укрзализныци».