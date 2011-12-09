ЗАЗ в январе-ноябре увеличил выпуск авто на 44,5%

Запорожский автомобилестроительный завод (ПАО «ЗАЗ», г. Запорожье) в январе-ноябре 2011 года произвел 56 тыс. 294 автомобиля, увеличив выпуск авто по сравнению с аналогичным периодом 2010 года на 44,48%.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ПАО «ЗАЗ», «в январе-ноябре 2011 года было произведено 56 тыс. 294 автомобиля, из них: ЗАЗ - 1427, ВАЗ - 2 219, CHANCE - 21 574, Sens - 6 476, Lanos - 11 059, Ланос-фургон - 876, ZAZ Forza - 3 537, А13 - 5 283, Chevrolet - 524, KIA - 2 849, ТАТА - 240, автобусов - 230».

По сравнению с январем-ноябрем 2010 года, на протяжении которых Запорожский автомобилестроительный завод выпустил 38 тыс. 962 автомобиля, производство автомобилей увеличилось в общей сложности на 44,48%.

При этом, по данным пресс-службы, завод увеличил также экспорт автотранспортных средств: в январе-ноябре 2011 года он составил 26 тыс. 453 автомобиля, что на 36,59% больше, чем в январе-ноябре 2010 года, когда экспорт составлял 19 тыс. 366 авто.

Справка УНИАН. ПАО «ЗАЗ» - крупнейшее автомобилестроительное предприятие Украины с полномасштабным производством автомобилей, комплектующих, штамповкой, сваркой, окраской, сборкой. Предприятие входит в корпорацию «УкрАВТО».

Корпорация «УкрАВТО» – крупнейший производитель автомобилей в Украине и Польше, дистрибьютор и поставщик сервисных услуг. В активе «УкрАВТО» – успешное многолетнее сотрудничество с Daimler AG, Chrysler LLC, General Motors, Nissan, Toyota, Chery и «АвтоВАЗ».

В структуру корпорации входят более 400 автосервисных предприятий во всех городах Украины, дистрибьюторские и дилерские компании ведущих автомобильных брендов, а также сеть автозаправочных комплексов.