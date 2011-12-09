«Укравтодор» открывает 4 км реконструированного участка трассы М-18

Государственная служба автомобильных дорог Украины (Укравтодор) 9 декабря откроет движение на реконструированном участке км 628 - км 632 автомобильной дороги государственного значения Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта.

Как сообщает «Укравтодор», реконструкция дороги проводится по параметрам дорог I категории.

Заказчик работ - Служба автомобильных дорог в АР Крым. Генподрядчик - ЗАО «Пивденьшляхбуд». Контроль качества работ на объекте реконструкции и научное сопровождение осуществляли ГНТЦ «Дорьякисть» и «ГосдорНИИ».

По данным «Укравтодора», во время курортного сезона интенсивность движения на дороге Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта увеличивается до 32 тыс. автомобилей в сутки, а на отдельных участках - до 48 тыс. автомобилей в сутки.

Общая протяженность трассы Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта составляет 632 км.

В сентябре 2011 года на дороге Харьков - Ялта был введен в эксплуатацию участок автодороги км 632 - км 635.

Справка УНИАН. Государственная служба автомобильных дорог Украины (Укравтодор) входит в систему органов исполнительной власти и обеспечивает реализацию государственной политики в сфере дорожного хозяйства и управления автомобильными дорогами.

С начала 2011 года «Украватодор» отремонтировал и построил более 1700 км дорог общего пользования. Ранее «Укравтодор» планировал открыть в 2010 году движение на 1 500 км дорог.