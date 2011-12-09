«Богдан Моторс» увеличил уставный капитал

ПАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" увеличила уставный капитал на 2%, или на 19,635 млн. грн., – до 1 млрд. 101,36 млн. грн., разместив 78,539 млн. штук простых именных акций, тогда как к размещению предлагалось 1,43 млрд. акций на сумму 357,5 млн. грн., за счет чего уставный капитал планировалось увеличить на треть – до 1,437 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе корпорации «Богдан».

В сообщении отмечается, что результат закрытого размещения акций дополнительной эмиссии утвердили акционеры ПАО на внеочередном собрании 7 декабря.

Цена продажи акции составила 0,28 грн. при номинале 0,25 грн.

В результате дополнительной эмиссии структура акционеров ПАО осталась практически неизменной.

Как ранее отмечал президент корпорации «Богдан» Олег СВИНАРЧУК, продолжающие кризисные явления в экономике, а также отсутствие защиты отечественного автопроизводства государством и, значит, четкого сигнала для инвесторов о приоритетности этой отрасли, не позволили «Богдан Моторс» привлечь стратегического инвестора и разместить акции в запланированном объеме.

Справка УНИАН. ПАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс", объединяющее производственные активы корпорации "Богдан", в январе-сентябре 2011 года сократило чистый убыток почти в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 140 млн. грн., ее чистый доход вырос в 2,7 раза - до 2 млрд. 867 млн. грн. При этом в третьем квартале компания получила чистую прибыль в размере 100,11 млн. грн. против убытка за тот же период 2010 года в сумме почти 192 млн. грн.

Корпорация "Богдан" в настоящее время объединяет производственные заводы по производству легковых автомобилей мощностью 120-150 тыс. ед. (Lada, Hyundai и автомобили под собственным брендом) в Черкассах и автобусов и троллейбусов в Луцке мощностью 6 тыс. в год.

По данным ГКЦБФР, на 9 сентября 2011 года британской компании SV Motors принадлежало около 12,6% акций ПАО "Богдан Моторс", ООО "Украинский автомобильный холдинг" – 18,91%, а на август 2011 года - закрытому недиверсифицированному венчурному инвестфонду "Богдан Капитал" – около 13,64% акций, компании ЛМК "Богдан" – 10,93% акций.