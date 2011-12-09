«Укрзализныця» ввела новый график движения международных поездов

Государственная администрация железнодорожного транспорта «Укрзализныця» с 11 декабря 2011 года вводит новый график движения поездов в международном сообщении, который будет действовать до 8 февраля 2012 года.

Как сообщает «Укрзализныця», график предусматривает курсирование 14 пар поездов со странами Западной Европы.

В частности, формированием «Укрзализныци» следующие поезда:

№ 29/30 Киев-Берлин «Каштан» - 3 вагона Киев-Берлин, а с 19.12.2011 - 5 вагонов Киев-Берлин. Поезд следует по Польше и Германии с более поздним отправлением из Берлина в 16.22 (вместо 15.24).

№ 67/68 Киев-Варшава. Поездам № 29/30 и № 67/68 был изменен маршрут следования через Шепетовку-Здолбунов (вместо Олевск-Сарны).

Формированием «Укрзализныци» и Польских железных дорог будет отправляться поезд № 35/36 Львов-Вроцлав.

Формированием РЖД будет отправляться поезд № 15/16 Москва-Будапешт, в составе которого курсирует вагон «Укрзализныци» Киев-Будапешт, № 59/60 Москва-София "Болгария-Экспресс», в котором курсируют вагоны «Укрзализныци» Киев-София и поезд № 52/51 Саратов-Варна, который будет курсировать летом.

Формированием Белорусских железных дорог будет отправляться летний поезд № 101/102 Минск-Варна, формированием ЖСР (Словакия) — две пары поездов в сообщении Чиерна-Чоп, формированием МАВ (Венгрия) — пять пар поездов сообщением Захонь-Чоп.