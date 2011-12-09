ПЖД в ноябре перевезла 6 млн. 370 тыс. пассажиров

Приднепровская ж.д. в ноябре обеспечена перевозка 6 млн. 370 тыс. пассажиров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ж.д., это на 32 тыс. пассажиров (0,5%) больше, чем в ноябре 2010г.

При этом, по данным пресс-службы Приднепровской ж.д., в ноябре 2011 года проездные билеты через кассы Приднепровской ж.д. оформили 708,2 тыс. пассажиров, оплативших за них, в общей сложности 92 млн. 546,3 тыс. грн.

Справка УНИАН. ГП «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших ж.д.Украины. В состав ПЖД входят 4 дирекции железнодорожных перевозок (Днепропетровская, Криворожская, Запорожская и Крымская).