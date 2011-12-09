ВР отменила норму о согласовании конструкции механического транспортного средства

Верховная Рада Украины приняла закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О дорожном движении» относительно переоборудования транспортных средств».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 270 из 294 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Из в настоящее время действующего закона изъята норма о том, что предприятия, учреждения и организации, независимо от форм собственности и ведения хозяйства, а также граждане-предприниматели, которые осуществляют хозяйственную деятельность по производству механических транспортных средств, должны иметь соответствующее свидетельство о согласовании конструкции механического транспортного средства по обеспечению безопасности дорожного движения.

В принятом сегодня законе предусмотрено, что в случае переоборудования пяти и более транспортных средств на протяжении года субъекты ведения хозяйства, которые осуществляют хозяйственную деятельность по переоборудованию транспортных средств, должны иметь согласованную с соответствующими уполномоченными государственными органами нормативно-техническую документацию на соответствующий вид переоборудования и свидетельство о согласовании конструкции транспортного средства по обеспечению безопасности дорожного движения. Допуск к эксплуатации переоборудуемых транспортных средств осуществляется только после проведения специальных испытаний и оформления сертификата на соответствие требованиям действующих в Украине правил, нормативов и стандартов. Переоборудование транспортных средств осуществляется в порядке, определенном Кабинетом министров Украины.