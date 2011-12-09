КГГА одержит право перевозки между Киевом и “Борисполем” во время Евро-2012

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменения в статью 7 Закона Украины «Об автомобильном транспорте».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного законопроекта проголосовали 268 народных депутатов из 270, зарегистрированных в сессионном зале.

Целью принятия акта является обеспечение надлежащего уровня транспортного обслуживания финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу. Законопроектом предусматривается предоставить Киевской городской государственной администрации полномочия организатора перевозки пассажиров на пригородном автобусном маршруте общего пользования между г. Киев и международным аэропортом „Борисполь”.