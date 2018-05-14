"Говорят, наступает кризис, но мы его пока не почувствовали"

- До назначения 1-м замом гендиректора УЗ Вы работали первым заместителем начальника Донецкой ж/д, перед этим возглавляли Одесскую ж/д. Насколько отличается работа на дорогах и в «главном штабе»?

-Отличия, конечно, есть. Когда часто бываешь в коллективах, практически каждый день видишь результаты своей работы. Это, пожалуй, главное отличие. Работая в аппарате, результаты можно отслеживать только с какой-то периодичностью.

- Какие главные задачи перед Вами поставил В. Козак?

- Самая главная задача - организовать работы по Евро-2012. Как вы знаете, в рамках этой программы реализуется ряд других программ: запуск скоростного движения на участках Львов-Киев и Киев-Донецк, электрофикация ж/д дорог Украины и совместно с этим приведение в порядок путевого хозяйства и причастной инфраструктуры.

Еще одна стратегическая задача – подготовка к проведению реформы УЗ. Мы надеемся, что в этом году будет принят закон о создании акционерного общества и приняты изменения в закон о ж/д транспорте (имеются ввиду законопроекты № 9337 об особенностях образования государственного акционерного общества железнодорожного транспорта общего пользования и № 9377 о внесении изменений в закон Украины о ж/д транспорте. – УНИАН)

- Вспомните самые сложные моменты, например, когда опасались чего-то не успеть…

- Ну, вопрос «не успеть» вообще не стоял, другое дело, какой ценой. Только во 2-м полугодии «Укрзализныця» смогла выйти на нормальное материально-техническое снабжение всех направлений и главков. Некоторые из проблем остались и сейчас, в частности, с финансированием. Но наши люди умеют работать и без достаточного финансирования, поэтому нам удалось решить все поставленные задачи.

- Этот год стал рекордным для «Укрзализныци» по объемам электрификации путей. За 20 лет независимости таких объемов еще не было.

- В этом году были введены электрифицированные участки Житомир-Фастов и Полтава-Кременчуг, еще один участок Полтава-Красноград-Лозовая протяженностью 176 км будет сдан в текущем году, 100 км этого отрезка уже закончены. Вместе с этим была проведена модернизация линий связии и устройств ЦБ на 35 станциях, в т.ч., 14 на скоростном участке. Эти станции были модернизированы на микропроцессорной основе по последнему слову техники. Экономический эффект на лицо: пропуская на этом участке около 35 пар поездов, «Укрзализныця» ежесуточно экономит 1 млн. грн. в сутки. Если говорить об отрезке пути Полтава-Красноград-Лозовая, который будет запущен в следующем году, то экономия дизельного топлива здесь составит более 20 тыс. т в год.

- На каких участках пассажирские поезда смогут развивать скорость 160 км/час?

- Из почти 1500 км путей, на которых будут обращаться скоростные поезда «Хюндай», такая скорость будет обеспечена на 700 км. К сожалению, на остальных участках есть объективные препятствия. В частности, наличие крупных станций, через которые поезда должны следовать с пониженной скоростью, кривых участков, которых очень много и проч. Мы выпрямили несколько десятков кривых для повышения скорости, но выпрямить все нереально. Кстати, в модернизацию этих 1500 км УЗ уже вложила около 2 млрд грн.

- Удастся ли полностью разделить грузовое и пассажирское движение на скоростных участках?

- Грузовые потоки сложились так, что грузовое движение останется на участке Львов-Здолбунов, и в небольшом количестве Краматорск-Донецк. На остальных не будет грузового движения, кроме сборных сквозных поездов, которые будут собирать на станциях по несколько вагонов. От этого, к сожалению, нам не удалось уйти.

- Было заявлено, что пассажиры скоростных поездов «Хюндай» смогут пользоваться высокоскоростным Интернетом.

- Не только скоростных, но и всех остальных поездов, которые будут следовать на участке Донецк-Львов. На сегодняшний день из 1300 км линии оптово-волоконно связи 1000 км уже уложены. В 1-м квартале будет установлено оборудование. Это позволит наладить также устойчивую мобильную связь. Инвестор проводит эти работы за собственные средства, мы ему предоставили право это делать в полосе отвода «Укрзализныци». До конца года укладка будет закончена. Это позволит «Укрзализныце» также пользоваться беспроводной связью для своих технических нужд.

- Как УЗ намерена бороться за транзитные грузы?

- К сожалению, в этом году сохранилась отрицательная динамика транзита. На сегодняшний день падение в декабре к декабрю прошлого года составило около15%. Это серьезная цифра. Мы недополучили около 8 млрд. грн., что связано с конъюктурой мирового рынка. Система скидок не показала себя эффективной, по отдельным грузам выдвигается требование оплаты за перевозку ниже ее себестоимости. Вместе с тем мы работаем и с грузовладельцами, и с руководителями государств, в частности, недавно состоялась встреча с руководством Таджикистана. Кстати, в процессе реформирования система тарифов будет изменена на более гибкую.

- Какие ожидаются объемы внутренних перевозок?

- На сегодняшний день рост грузопотока по всей номенклатуре составляет свыше 8%. Говорят, наступает кризис, но мы его пока не почувствовали. Единственная проблема - не хватает подвижного состава. В течении года за пределами Украины работало около 12 тыс. полувагонов. В связи с чем УЗ была вынуждена несколько раз объявлять их срочный возврат и ограничивать погрузку за свои пределы. Сейчас созданы две компании, на баланс которых с 1 января будет передан весь вагонный парк, он получит статус собственного и будет более управляемым. (В ноябре было создано ГП «Украинский транспортно-логистический центр» - УНИАН)

- Как ускорить оборот вагона?

- Уменьшение оборота вагона – самый эффективный способ оптимизация парка. Как вагон работает – так и зарабатывает. В этом году мы исправили много существенных недостатков в оганизации работы локомотивов и локомотивных бригад, увеличив плечи. Сегодня поезда у нас минуют многие сортировочные станции без смены локомотива, на ходу. Эффект от этого нововведения мы почувствуем уже в ближайшее время. Если говорить об использовании вагонов – основная беда – недобросовестный клиент. Например, вагоны-зерновозы, о которых сегодня все говорят, только 15% времени находятся в движении. А остальное время простаивают: под погрузкой/выгрузкой, проверкой ветинспекции и проч. При разработке нового тарифного руководства УЗ обязательно учтет меры по стимулированию более продуктивного использования нашего подвижного состава клиентами. Оно будет утверждено в начале 2012 г.

- На каком сейчас этапе переговоры с таможней о получении УЗ статуса таможенного перевозчика?

- На прошлой неделе состоялась встреча генерального директора УЗ с представителями Таможенной службы и довольно в конструктивном русле. Поэтому я думаю, что такой статус в УЗ будет. Мы заинтересованы устранить все препятствия для того, чтобы через нашу страну пошли грузы.

- Что Вы ходите пожелать коллегам к 20 летию УЗ, которое будет отмечаться в декабре?

- 20 лет — это достаточно серьезный срок для аппарата. Была проделана огромная работа, в первую очередь, теми людьми, многих из которых уже в нем нет. Для них в первую очередь и будет этот праздник.

Оксана Витер (УНИАН)