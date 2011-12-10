В Виннице городской пассажирский транспорт оборудуют системой навигации

Винницкий горисполком утвердили решение относительно создания Автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ) в г. Винница, которое предусматривает оборудование городского транспорта системой навигации.

Об этом сообщили УНИАН в департаменте по делам СМИ и связей с общественностью Винницкого городского совета.

Такая система предусматривает оборудование городского транспорта системой навигации, которая позволит четко обнаружить место нахождения транспорта, контролировать соблюдение водителями графика движения и время выхода транспорта на линию. Кроме того, будет осуществляться контроль за соблюдением необходимого количества транспортных средств в соответствии маршрутной сетью.

Устройства навигации, которые будут устанавливаться на городском транспорте, позволят отслеживать заданные параметры движения объекта в режиме реального времени и осуществлять мониторинг отклонений и жалоб. Как следствие, с помощью АДСУ работа коммунального транспорта будет находиться под четким контролем, что в свою очередь позволит принимать необходимые решения по улучшению работы.

В соответствии с решением сначала будет проведен открытый инвестиционный конкурс для обеспечения Автоматизированной системы диспетчерского управления подвижными объектами городского пассажирского и коммунального транспорта г. Винница.

Мэр Винницы Владимир ГРОЙСМАН сообщил, что будет проведен конкурс среди украинских и иностранных компаний. «Для достижения высоких стандартов качества перевозки нам нужно четко задавать параметры маршрутов, интервалы движения, и все это мы сможем сделать с помощью современных технологий», - уверен В.ГРОЙСМАН.