Дополнительные поезда: для перевозчика дорого, для пассажира - некомфортно

Отреагировали на спрос

Несмотря на общую убыточность пассажирского сектора, «Укрзализныця» нашла возможность назначить дополнительные поезда. Сначала, по сообщению ведомства, их было назначено 20, из них 11 — в западном направлении. В частности по состоянию на 5 декабря шесть поездов назначила Юго-Западная железная дорога, пять - Приднепровская, четыре - Южная, по два - Одесская и Донецкая и один — Львовская. Кроме того, было добавлено 17 комфортабельных пригородных поездов, которые, в основном будут следовать из Киева в направлениях Коростеня, Конотопа, Винницы, Шепетовки, Шостки и других.

7 декабря гендиректор УЗ Владимир Козак заявил, что «Укрзализныця» планирует увеличить количество дополнительных поездов, которые будут курсировать во время новогодних и рождественских праздников в западном направлении. «Сегодня мы видим проблему в вывозе пассажиров на Ужгород, Ивано-Франковск и Львов, поэтому туда будут добавляться поезда. В об щем, мы вывезем всех пассажиров, но также ждем участия и других видов транспорта в этом процессе», - сказал В. КОЗАК.

Авиакомпании тоже стремятся назначить в праздничные дни дополнительные рейсы, правда, в основном, международные. Например, компания «АэроСвит» с 21 декабря откроет маршрут Киев-Хошимин-Киев (2 парных рейса в неделю). С середины декабря до середины января 2012 года самолеты "АэроСвита" возобновят рейсы из Украины в Азербайджан и Армению. В период зимних праздников на линии Киев-София будут использоваться воздушные суда большей емкости: планируется, что эти рейсы будут доставлять туристов на популярные горнолыжные курорты Болгарии. И традиционно увеличится количество рейсов из Киева в Нью-Йорк, Тель-Авив, Дубай, Прагу, Санкт-Петербург и Алматы.

С автобусными перевозками сложнее. Крупные автоперевозчики не могут предложить достаточного количества регулярных рейсов в наиболее популярные зимой направления или удобного сервиса по бронированию билетов. Компании, к которым мы обратились, либо не совершают регулярных рейсов в этих направлениях, либо все билеты на зимние каникулы у них уже раскуплены. “Большинство автобусных перевозчиков в таких направлениях не имеют регулярных пассажирских рейсов и работают под заказ. К выполнению таких заказов автоперевозчики, как правило, готовы, но для индивидуального пассажира это слишком накладно”, - объясняет учредитель автобусного перевозчика “Автосфера” Андрей Ищук.

"Дополнительный головняк" для зализныци

Основная проблема дополнительных поездов в том, что они требуют от железной дороги дополнительных затрат, которые окупаются менее чем на 60%. Чтобы сформировать и отправить дополнительный поезд, нужно задействовать большое количество человеческих и финансовых ресурсов: Стоит заметить, что перевозки на дополнительных поездах убыточны вдвойне. «Дополнительный поезд работает только три дня до нового года и три дня в начале января, - объяснил генеральный директор «Укрзализныци» Владимир Козак. - Для формирования этого поезда нам нужно взять вагоны из отстоя, отремонтировать их и найти проводников, которые будут их обслуживать».

Кроме дополнительных поездов назначаются дополнительные рейсы, а графиковые поезда запускаются с максимально возможным для этого поезда количеством вагонов. «У каждого поезда есть максимальная длина, которая зависит не столько от локомотива, сколько от технического обустройства станций — длины платформ, длины приемо-отправочных путей, длины отстоя. Когда возрастает спрос, мы увеличиваем количество вагонов до максимального числа — это может быть 18 или 20 вагонов, хотя в обычном поезде может быть и 15 вагонов», - объясняет начальник пассажирской службы ЮЗЖД Александр Болдов.

Правда, увеличение количества вагонов пока не спасает ситуацию. «Мы увеличили схему поезда на пять вагонов в сторону Ужгорода, но за 40 минут были раскуплены все дополнительные билеты», - рассказал В. Козак, объясняя такую оперативность покупателей единой системой продажи билетов. «У нас только по Киеву работает 300 билетных касс. Если в каждой кассе покупается по одному билету, то все билеты расходятся», - говорит гендиректор «Укрзализныци».

По предварительной информации 29-30 декабря 2011 года только киевский железнодорожный узел отправит 130 поездов, что составит практически его максимальную перерабатывающую способность. Благодаря предпринимаемым мерам, к концу декабря железнодорожники обещают отправлять только с Киевского узла более 100 тыс. пассажиров в сутки, хотя обычно с вокзала Киев-пассажирский отправляется около 30 тыс. человек в сутки.

В то же время финансовые показатели дополнительных поездов значительно хуже, чем поездов графиковых. Впрочем, графиковые поезда при существующих тарифах и модели компенсации затрат на перевозки льготников (прогнозируемая «Укрзализныцей» на сегодня задолженность по компенсациям льготных перевозок составит около 450 млн. грн) тоже приносят убытки.

Так, по информации Донецкой ЖД, сегодня из 12 графиковых поездов внутреннего сообщения, которые формирует дорога, только два поезда являются рентабельными - №37 Донецк-Киев и №20 Луганск-Киев, рентабельность которых составляет 34,1% и 9,5% соответственно. «В целом пассажирские перевозки убыточны, дополнительные поезда не исключение. Покрытие расходов на отправление поезда внутреннего сообщения над доходами, который может принести этот поезд, составляет около 60%, - говорит пресс-секретарь Донецкой ЖД Владимир Селиванов. - Расходы на один отправленный поезд на нашей дороге составляют в среднем — 78,83 тыс. грн. Другими словами, отправление дополнительного поезда - это дополнительные расходы”.

Кроме того, дополнительные поезда заполняются, как правило, только в одну сторону — сначала «туда», потом «оттуда». «Населенность дополнительных поездов в отправлении «туда» высокая, а «обратно» низкая, - рассказывает В. Селиванов. - Например, на дополнительный поезд № 569/570 Донецк-Львов на 28, 30 декабря и 2 января реализовано 91, 89 и 93 процентов мест в направлении «туда», а «обратно» на 29 декабря, 1 и 3 января реализовано только 23, 0, 32 процентов соответственно».

По информации «Укрзализныци», только один дополнительный рейс Киев-Ужгород приносит убыток в размере 89,85 тыс. грн, рейс Киев-Симфирополь - 82 тыс. грн., Киев-Донецк — 142 тыс. грн.

…и для пассажиров

Дополнительные поезда формируются из резервного вагонного парка, который в обычное время не используется. «В графиковые поезда мы подбираем вагоны поновее, проводим аттестацию на фирменность. Дополнительные поезда формируются из вагонов, которые не являются фирменными», - рассказывает А. Болдов. Правда, как уверяют железнодорожники. такие вагоны абсолютно исправны, прошли все виды ремонта и соответствуют всем техническим требованиям и санитарным нормам.

В то же время, дороги не тратят время и ресурсы на доведения резервных вагонов до стандартов, которые позволят включать их в состав фирменных поездов. В результате, по словам А.Болдова, стоимость билета в дополнительном поезде может быть на 20-30% ниже, чем графикового поезда в этом же направлении.

Кроме этого позитивного для пассажира момента есть и неприятный — график движения дополнительного поезда формируется по «остаточному принципу», т.е. дополнительный поезд пропускает графиковые поезда, имеющие такую же категорию (скорый или пассажирский), поэтому находится в пути как правило дольше, чем графиковый. «Дополнительные поезда прокладываются по остаточному принципу. Они закладываются на те нитки графика, которые не задействованы. В первую очередь мы обеспечиваем пропуск графиковых и скорых поездов, которые находятся в пути минимальное время», - рассказывает А. Болдов.

Сегодня «Укрзализныця» регулярно информирует о назначении дополнительных поездов и ситуации с продажей билетов. Пока, по данным ведомства, свободные места есть практически во всех направлениях, однако ситуация постоянно меняется. Как железнодорожники справились с перевозками на зимние каникулы, будет понятно только в середине января 2012 года, когда все путешествующие граждане вернутся домой.

Михаил Нечипорчук (УНИАН)