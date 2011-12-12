Samsung установил рекорд по годовым продажам мобильных телефонов

Компания Samsung установила рекорд по годовым продажам мобильных телефонов - к концу ноября в магазины было отгружено более 300 миллионов мобильников.

Как передает Reuters, преодолеть этот символический показатель компании удалось впервые в ее истории. Для сравнения, в 2010 году корейской компании удалось продать 280 миллионов мобильников.

Успех на рынке в Samsung связывают с выпуском смартфонов Galaxy S и Galaxy S II. Последний, в частности, стал самым успешным смартфоном компании - его продажи превысили 10 миллионов штук.

Продажи смартфона Galaxy S II начались по всему миру в апреле 2011 года. Смартфон имеет процессор частотой 1,2 гигагерца, оснащен 4,27-дюймовым экраном Super AMOLED Plus и работает на базе ОС Android 2.3.

Как сообщает корейское агентство "Ренхап", Samsung стала второй компанией после Nokia, которой удалось преодолеть планку в 300 миллионов проданных телефонов в год. Всего с 1988 года, когда Samsung начал выпускать мобильники, компания продала 1,6 миллиарда телефонов.

Крупнейшим в мире производителем мобильников остается Nokia, которая продает каждый четвертый мобильник в мире.