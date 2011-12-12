ПЖД за 11 месяцев перевезла 745 инвалидов-колясочников

Приднепровская железная дорога в январе-ноябре перевезла

745 инвалидов-колясочников — на 16% больше, чем за 11 месяцев 2010 года.

Как сообщает Министерство инфраструктуры, для комфорта передвижения инвалидов-колясочников в составе трех фирменных поездов магистрали - сообщением Днепропетровск-Киев №165/166, 167/168 и сообщением Севастополь-Киев № 40 предусмотрены 5 специализированных вагонов, оборудованных гидравлическими подъемниками для инвалидных колясок, расширенными дверными проходами, тамбурами и специальными туалетами.

Кроме того, существует возможность включить специальные вагоны и в состав других поездов железной дороги.

«Такая услуга бесплатна, однако заказ следует сделать не позднее, чем за 5 суток до поездки», - уточняет ведомство.