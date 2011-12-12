За 11 месяцев системой заказов ж/д билетов он-лайн воспользовались более 117 тыс. человек

В январе-декабре 2011 года системой заказов железнодорожных билетов он-лайн через сервис «Е-квиток» воспользовались 117,246 тыс. человек, которые приобрели проездных документов на сумму 23,5 млн грн.

Об об этом сообщает Министерство инфраструктуры.

Ресурс «Е-квиток» позволяет пассажиру самостоятельно забронировать и оплатить проездной документ платежной карточкой Национальной системы массовых электронных платежей (НСМЭП) или международной платежной карточкой (VISA, MasterCard, VISA Elektron, Maestro).

Стоимость бронирования на ресурсе - 3 грн, в то время как бронирование билетов в железнодорожных кассах стоит 12 грн.