"АэроСвит" на зимние праздники увеличит количество рейсов

Авиакомпания "АэроСвит – Украинские авиалинии" планирует в период зимних праздников на некоторых направлениях увеличить количество рейсов и использовать воздушные суда большей емкости.

Как сообщили УНИАН в компании, в частности, с середины декабря 2011 г. до середины января 2012 г. "АэроСвит" возобновит рейсы Киев-Гянджа, Одесса-Ереван, Донецк-Ереван, ориентированные на этнические потоки из Украины в Азербайджан и Армению.

Кроме этого, в период зимних праздников и всего горнолыжного сезона, который предположительно продлится до конца февраля, на линии Киев-София будут использоваться воздушные суда большей емкости, что даст возможность доставлять туристов на популярные горнолыжные курорты Болгарии, расположенные недалеко от Софии.

Также “АэроСвит” на весь период зимней навигации увеличил количество рейсов на направлениях из Киева в Нью-Йорк, Тель-Авив, Дубай, Прагу, Санкт-Петербург и Алматы.

Кроме того, с 21 декабря "АэроСвит" откроет маршрут Киев-Хошимин-Киев (2 парных рейса в неделю).

«Туроператоры уже активно продают места на этих рейсах в рамках туров во Вьетнам, включающих отдых на пляжных курортах и экскурсионную программу», - отметили в компании.

Справка УНИАН. В 2011 году "АэроСвит" в 1,5 раза увеличил собственный флот – до 26 самолетов производства компании Boeing, включая 8 дальнемагистральных Boeing 767 и 18 среднемагистральных Boeing 737. Также компания использует воздушные суда Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 и Embraer 195 перевозчиков-партнеров.

В 2012 году “АэроСвит” приступит к обновлению среднемагистрального авиапарка самолетами Boeing 737-800, а с 2013 года – Boeing 737-900ER.