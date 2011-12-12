«ПриватБанк» начал продажу ж/д билетов во всех своих отделениях в Украине

С сегодняшнего дня «ПриватБанк» внедрил новую услугу - продажу железнодорожных билетов через все 3 357 отделений банка в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «ПриватБанка».

Процедура приобретения билетов через отделения банка аналогична традиционным кассам.

"В большинстве случаев отделение «ПриватБанка» находится к жителям ближе, чем железнодорожный вокзал, особенно в отдаленных небольших городах или селах», - отметил заместитель председателя правления «ПриватБанка» Юрий КАНДАУРОВ.

В «ПриватБанке» можно купить железнодорожные билеты на любое из существующих направлений по Украине по предварительной продаже за 45 дней и в день поездки. Оплатить покупку билета можно пластиковой картой или наличными. После бронирования и оплаты клиент получает электронный железнодорожный билет - чек с указанием направления, даты и времени поездки, стоимости билета. По этому чеку "обычный" билет на фирменном бланке железной дороги можно получить без очереди в любой кассе вокзала не позднее, чем за 1 час до отправления поезда.

В октябре «ПриватБанк» также запустил услугу онлайн-покупки железнодорожных билетов через Интернет-банк Приват24 и одноименное платежное приложение для смартфонов.

Справка УНИАН. ПАО КБ «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) основано в 1992 году, на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 октября 2011 года составили 141,363 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 123,697 млрд. грн., обязательства - 125,075 млрд. грн., уставный капитал - 13,545 млрд. грн., собственный капитал - 162,883 млрд. грн.

«ПриватБанк» в январе-сентябре 2011 года получил чистую прибыль 979,718 млн. грн.

По состоянию на 1 октября 2011 года Игорь КОЛОМОЙСКИЙ и Геннадий БОГОЛЮБОВ владели по 33,7545% акций «ПриватБанка», кипрская Triantal Investments Ltd. - 24,98%.