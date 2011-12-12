В Харькове пьяный водитель насмерть сбил пешехода.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в городском управлении ГАИ, авария произошла 11 декабря около 21.00 на проспекте Вишневом.

Водитель автомобиля «ГАЗ-3302», находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил пешехода, после чего врезался в дерево.

В результате ДТП на месте происшествия от полученных травм погиб 25-летний пешеход. Водитель автомобиля, мужчина 1985 года рождения, и трое его пассажиров, которые также находились в состоянии алкогольного опьянения, получили легкие травмы, и были доставлены в больницу.