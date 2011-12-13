В Китае в результате аварии автобуса погибли 15 школьников

На востоке Китая в результате аварии автобуса погибли 15 школьников.

Как сообщает русская служба Би-Би-Си, автобус перевернулся после того, как водитель попытался резко свернуть в сторону, чтобы избежать столкновения с другим транспортным средством.

Всего за два дня до этого правительство КНР опубликовало проект новых правил, направленных на повышение безопасности школьных автобусов.

В ноябре 19 детей стали жертвами аналогичного ДТП в китайской провинции Ганьсу.