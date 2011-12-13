Железные дороги Украины увеличили перевозки грузов на 8,3%

Железные дороги Украины в январе-ноябре 2011 года увеличили перевозки грузов на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года - до 427,8 млн. тонн.

Как сообщает Госстат Украины, грузооборот железнодорожного транспорта за 11 месяцев вырос на 11,5% - до 221,529 млрд. т/км.

Отправка грузов на Юго-Западной ЖД выросла на 17,3%, Одесской - на 13,9%, Львовской - на 12,3%, Донецкой - на 7,8%, Приднепровской - на 5,7%, Южной - на 6,1%.

В частности, отправка по железной дороге химических и минеральных удобрений выросла на 43,3%, строительных материалов - на 14,8%, зерна и продуктов помола — на 11,3%, кокса - на 9,3%, черных металлов - на 9%, лома черных металлов - на 7,2%, лесных грузов - на 6,7%, каменного угля - на 6,6%, железной и марганцевой руды - на 6,2%, отправка цемента - на 3,9%.

В то же время, отправка нефти и нефтепродуктов снизилась на 4,3%.

Кроме того, по данным Госстата, пассажирские железнодорожные перевозки с учетом перевозок городской электричкой в январе-ноябре т.г. увеличились на 0,7% по сравнению с соответствующим периодом 2010 года - до 396,7 млн. пассажиров.

Как сообщал УНИАН, за январь-ноябрь 2011 года предприятиями транспорта Украины перевезено 740,4 млн. тонн грузов, что на 7,8% больше, чем за январь-ноябрь 2010 г.

Справка УНИАН. За 2010 г. перевозки грузов железными дорогами по сравнению с 2009 г. выросли на 10,5% - до 432,5 млн. тонн, в т.ч. отправление грузов - на 11,1%.

Всего в 2010 году предприятия транспорта Украины перевезли 755,3 млн. тонн грузов - на 8,5% больше, чем за 2009 г.