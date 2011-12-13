Ремонт дороги Киев-Житомир будет вестись до конца строительного сезона-2011

Государственная служба автомобильных дорог Украины (Укравтодор) намерена вести работы по капитальному ремонту участка Киев - Житомир автомобильной дороги М-06 Киев-Чоп до конца строительного сезона 2011 года.

Как сообщили УНИАН в "Укравтодоре", общая протяженность участков, на которых ведутся ремонтные работы, составляет 113,9 км.

В настоящее время ремонтные работы ведутся круглосуточно на 11 отрезках автодороги Киев - Житомир. Работы проходят по современным технологиям с применением щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА) на основе битума, модифицированного полимерными добавками, армированного асфальтобетонного покрытия и другими.

На дороге устанавливаются дорожные знаки с применением высоко интенсивной светоотражающей пленки, а также шумозащитные экраны отечественного производства.

Кроме того, на дороге М-06 Киев - Чоп на участке Киев - Житомир планируется внедрение системы метеорологического контроля и установка дорожных метеостанций.

Автомобильная дорога М-06 Киев - Чоп относится к объектам, задействованных в проведении в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу. Ее открытие планируется до конца мая 2012 года.