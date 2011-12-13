В португальский порт доставлена спасенная команда судна Florece с четырьмя украинцами
12:27, 13 декабря 2011Транспорт/Связь
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10 декабря в португальский порт Кашкайш судно Ocean Titan доставило спасенную 9 декабря команду судна Florece, среди членов экипажа которого четверо граждан Украины.
Об этом говорится в комментарии руководителя пресс-службы МИД Украины Александра ДИКУСАРОВА, переданном агентству УНИАН.
Сотрудники Посольства Украины в Португалии встретились с украинцами, оказали необходимую помощь и обеспечили связь с родными. Команда была размещена в местной гостинице.
Украинским морякам были оформлены необходимые документы для возвращения на Родину.
Дело находится на контроле Посольства Украины в Португалии и Департамента консульской службы МИД Украины.
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