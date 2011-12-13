В португальский порт доставлена спасенная команда судна Florece с четырьмя украинцами

10 декабря в португальский порт Кашкайш судно Ocean Titan доставило спасенную 9 декабря команду судна Florece, среди членов экипажа которого четверо граждан Украины.

Об этом говорится в комментарии руководителя пресс-службы МИД Украины Александра ДИКУСАРОВА, переданном агентству УНИАН.

Сотрудники Посольства Украины в Португалии встретились с украинцами, оказали необходимую помощь и обеспечили связь с родными. Команда была размещена в местной гостинице.

Украинским морякам были оформлены необходимые документы для возвращения на Родину.

Дело находится на контроле Посольства Украины в Португалии и Департамента консульской службы МИД Украины.