Донецкая железная дорога запустит поезд Донецк-Луганск

Донецкая железная дорога с 23 декабря 2011 года запустит межобластной поезд повышенного комфорта III класса № 821/822-823/824 сообщением Донецк-Луганск.

Как сообщает Донецкая ЖД, поезд будет делать четыре рейса ежедневно кроме вторника.

Поезд сообщением Донецк-Луганск будет следовать через станции Ясиноватая, Макеевка, Енакиево, Углегорская, Дебальцево, Коммунарск и Родаково.

Стоимость полного билета составит 11,70 грн., для студентов дневной формы обучения скидка составит 50% от стоимости проезда, для детей от 6 до 14 лет - скидка 25%.

Также Донецкая ЖД уточняет, что существующий поезд № 819/820 сообщением Донецк-Луганск не прекратит курсирования.