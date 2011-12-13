Украинские аэропорты увеличили перевозку пассажиров на 22%

Аэропорты Украины за 11 месяцев 2011 года увеличили объем перевозки пассажиров на 21,5% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года - до 11,576 млн. пассажиров.

Как сообщили УНИАН в Государственной авиационной службе Украины (Госавиаслужба), обслуживание пассажиров на международных авиалиниях в январе-ноябре выросло на 23,7% - до 5,9 млн. чел. В том числе регулярными рейсами перевезено 3,994 млн. пассажиров - на 43,2% больше, чем за аналогичный период 2010 года.

Пассажирские перевозки на внутренних регулярных авиалиниях в январе-ноябре 2011 года выросли на 22,9% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года — до 1,393 млн. пассажиров.

Госавиаслужба также уточняет, что объем перевозки грузов авиационным транспортом в январе ноябре вырос на 7,8% - до 81,8 тыс. тонн, перевозки почты возросли на 25% - до 2,5 тыс. тонн.

Напомним, что по данным Государственной службы статистики Украины, перевозки грузов авиационным транспортом Украины в январе-ноябре 2011 года выросли на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года - до 0,1 млн. тонн, пассажирские авиационные перевозки за 11 месяцев 2011 года выросли на 23,3% — до 7 млн. пассажиров.