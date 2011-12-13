Гостаможслужба будет усиленно контролировать время оформления товаров

Государственная таможенная служба в рамках реформирования намерена усилить контроль над сроками таможенного оформления товаров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гостаможслужбы, об этом сообщил председатель ведомства Игорь КАЛЕТНИК во время встречи с представителями Американской торговой палаты.

«Мы установим во всех подразделениях таможенного оформления электронные программные комплексы. Каждый субъект ВЭД сможет внести в него номер своей декларации. И с этого момента начинается фиксация временных нормативов таможенного оформления. После этого декларация передается таможеннику в бумажном виде. Если возникают задержки, должностному лицу придется объяснять их причины. И отвечать, если это произошло по его вине», сказал он.