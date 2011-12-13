Ежегодная потребность «Укрзализныци» в инвестициях составляет 23 млрд. грн.

Ежегодная потребность «Укрзализныци» в инвестициях составляет около 23 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об сегодня во время круглого стола «Трансформация системы железнодорожного транспорта» сообщила заместитель директора департамента политики развития инфраструктуры транспорта и туризма Мининфраструктуры Екатерины МИХАЙЛИЧЕНКО. При этом, по ее словам, вкладывается только около 8 млрд. - две трети от необходимого. За последние 10 лет капитальные вложения в ж/д отрасль составляли 3% от общей суммы капвложений в стране, в то время как в развитых странах этот показатель составляет 10-15%.

По мнению консультанта компании «AT Keаrny» Екатерины ШЕРЕМЕТ, для устойчивого развития железнодорожного транспорта Украины требуется трехкратный рост инвестиций во все активы. Она напомнила, что износ основных фондов «Укрзализныци» составляет около 80%, поэтому сохранение текущей ситуации может привести к катастрофическим последствиям в будущем.

По мнению Е.ШЕРЕМЕТ, в процессе реформирования ж/д транспорта также важно учесть ключевую роль, которую он играет в Украине. "Модель реформирования должна быть максимально продуманной, от этого зависит устойчивость не только транспортного комплекса, но и экономического развития страны в целом», - отметила консультант.

По мнению главного советника генерального директора «Укрзализныци» Анатолия ЛАШКО, для продвижения железнодорожной реформы нужен также новый закон о ж/д транспорте. «Он будет разработан к концу 2012 года. Это сложный закон, в то же время такая работа будет проводиться", - отметил он. По информации А. ЛАШКО, параллельно также будет в корне переделываться Устав железных дорог Украины и много других законодательных актов.

Как сообщал УНИАН, ООО "А. Т. Карни" в июле 2011 г. выиграла тендер «Укрзализныци» на консультативные услуги по разработке целевой модели рынка железнодорожных транспортных услуг Украины. Срок работ — до декабря 2011 г.

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