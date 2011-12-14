"Укрзализныця" усилит меры безопасности при проведении Евро-2012

В целях организации надлежащей защиты объектов от возможных террористических посягательств железные дороги Украины усиливают меры безопасности в рамках подготовки к проведению в Украине Чемпионата Европы по футболу Евро-2012. В частности, для повышения защищенности транспортной инфраструктуры от террористических актов или других противоправных действий на основных вокзалах Украины установлены системы видеонаблюдения. В июне текущего года было принято решение об установлении дополнительных 50 видеокамер на столичном вокзале «Киев-Пассажирский». Таким образом безопасность и правопорядок на «Киев-Пассажирский» будут контролировать более 200 камер видеонаблюдения.

Системами видеонаблюдения оснащается и подвижной состав железных дорог. Установка видеокамер на вокзалах и поездах пригородного и дальнего сообщения в дальнейшем будет продолжаться. Также до начала курсирования межрегиональных скоростных поездов компании HYUNDAI организуются усиленные меры их охраны в пунктах отстоя на Юго-Западной, Южной, Донецкой и Львовской железных дорогах.

До начала Евро-2012 проводятся командно-штабные учения по антитеррористической тематике подразделений Укрзализныци на основных потенциально уязвимых объектах железнодорожного транспорта по планам Антитеррористического центра при СБУ. Такие учения прошли 27 октября текущего года на базе железнодорожной станции «Щорс» Юго-Западная железные дороги. В обучения приняли участие работники Управления военизированной охраны Укрзализныци, привлечены органы управления, структурные подразделения и материально-технические средства ЮЗЖД.

В целом планом мероприятий по предотвращению возможных террористических актов и других незаконных актов на период подготовки и во время проведения финальной части Евро-2012 Укрзализныци предусмотрено: обеспечение стабильной работы систем видеонаблюдения на вокзалах городов где будут проходить матчи Евро-2012; установление усиленного режима охраны объ объектов, обеспечивающих деятельность железнодорожного транспорта; организация постоянного информирования пассажиров на вокзалах и в СМИ о недопущении вмешательства в деятельность железнодорожного транспорта и возможных последствиях.