На Родину вернулись спасенные с затонувшего судна „Florece” четверо украинских моряков.

Об этом УНИАН сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Александр ДИКУСАРОВ.

Он напомнил, что спасенная 9 декабря команда судна „Florece”, среди членов экипажа которого четверо граждан Украины, была доставлена 10 декабря в португальский порт Кашкайш судном „Ocean Titan”.

«14 декабря при содействии МИД Украины и Посольства Украины в Португалии все граждане Украины – члены экипажа судна вернулись в Украину», - подчеркнул А.ДИКУСАРОВ.

Как сообщалось, судно "Florece" затонуло 9 декабря в Бискайском заливе из-за столкновения с танкером "Afrodite". Все семеро членов экипажа пересели в плоты и были спасены судном "Ocean Titan".