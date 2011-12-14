Дорожники заготовили на зиму 92 тыс. тонн технической соли

Дорожно-эксплуатационные организации заготовили 92 тыс. т технической соли и других хлоридов, а также 841 тыс. куб. м песка, отсева и других фрикционных материалов для содержания сети автомобильных дорог общего пользования в зимний период 2011-2012 гг.

Как сообщает государственная служба автомобильных дорог Украины («Укравтодор»), по мере использования эти запасы будут пополняться.

Кроме того, «Крымавтодор» и автодоры Днепропетровской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Полтавской и Харьковской областей для борьбы с гололедом планируют использовать природные рассолы общим объемом 8,3 тыс. куб. м.

Также «Укравтодор» сообщил, что дорожниками подготовлено 6751 единиц техники для выполнения работ по зимнему содержанию дорог общего пользования.

«Подготовку к зиме сезона 2011-2012 гг. дорожники начали сразу по окончании прошлой зимы», - говорится в сообщении «Укравтодора».