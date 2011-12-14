С 15 декабря вводятся новые правила пропуска через границу

С 15 декабря 2011 года вводится предварительный документальный контроль в пунктах пропуска через таможенную границу Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины, функции инстанций предварительной документальной проверки на границе делегированы таможенникам.

Данная практика уже применяется в странах Европейского Союза и в России.

Введение предварительного документального контроля в пунктах пропуска, прежде всего, означает одноразовое осуществление госконтроля при таможенном контроле. До введения этой процедуры контроль осуществлялся сотрудниками соответствующих органов как в пунктах пропуска, так и во внутренней таможне, при оформлении товаров. Следовательно, таможенники, кроме сопроводительных документов на транспортное средство, одновременно будут проверять и подконтрольные смежным службам документы.

Если вопросов не возникает, груз отправится на внутреннюю таможню. Там в лаборатории при необходимости будет проведен более детальный контроль.

«На сегодняшний день осуществление такого контроля фактически будет сконцентрировано во внутренних таможнях. То есть, субъекты будут значительно меньше чувствовать систему государственного контроля при перемещении товаров, по которым не возникает сомнений... И по прибытии их в таможни назначения - именно там вместе с таможенным контролем и таможенным оформлением будет осуществляться весь объем расширенного контроля (ветеринарного, санитарного, фитосанитарного, лабораторные исследования со всеми необходимыми элементами государственного контроля)...», - рассказал председатель Гостаможслужбы Игорь КАЛЕТНИК.

Он также сообщил, что на сегодняшний день ведомство работает над процедурой максимальной автоматизации контроля для того, чтобы работник таможни тратил минимум времени на предварительный документальный досмотр в пункте пропуска.