УЗ планирует весной 2012 г. ввести в эксплуатацию депо для поездов Hyundai

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») планирует весной 2012 года ввести в эксплуатацию на станции Дарница в Киеве современный высокотехнологичный центр (депо) по обслуживанию скоростных межрегиональных электропоездов Hyundai.

Как сообщили УНИАН в «Укрзализныце», на сегодняшний день разработано технико-экономическое обоснование строительства, заключено соглашение на изготовление проектно-сметной документации, разработан перечень оборудования для обустройства цехов депо. Для реконструкции и капитального ремонта под учебный центр локомотивных бригад было освобождено бытовое помещение станции Дарница.

Кроме того, выполняется демонтаж зданий и сооружений, разработка грунта котлована и устройство фундаментов зданий цехов. Выполняется вынос сетей связи и энергообеспечения. Продолжаются работы по устройству фундаментов под пути ремонтно-экипировочного цеха.

Кроме того, были изданы приказы начальников железных дорог по подбору локомотивных бригад и стюардов для обслуживания межрегиональных электропоездов.

Справка УНИАН. «Укрзализныця», в рамках программы внедрения ускоренного движения, получит 10 новых межрегиональных электропоездов Hyundai в девятивагонной комплектации. Первые два электропоезда Hyundai прибудут в Украину в конце февраля - начале марта 2012 года, еще четыре - в начале мая 2012 года. Оставшиеся четыре из десяти поездов, которые Украина должна получить от Hyundai Rotem, будут поставлены после завершения Чемпионата Европы по футболу «Евро-2012».

Поезда будут курсировать под названием «Украинский экспресс».

Ускоренное движение поездов вводится между городами Киев-Харьков, Киев-Львов и Киев-Донецк. Для осуществления пассажирских перевозок на этих направлениях заключены контракты с корейским производителем Hyundai Rotem на закупку 10-ти межрегиональных двухсистемных электропоездов, с АО «Шкода Вагонка» на закупку 2-х межрегиональных двухэтажных электропоездов и с ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» на приобретение одного межрегионального поезда локомотивной тяги.