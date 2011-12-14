ВОЛЯ открыла первый в Днепропетровске центр обслуживания нового стандарта

Компания ВОЛЯ открыла первый в Днепропетровске центр обслуживания абонентов, который соответствует новой стратегии ВОЛИ как динамично развивающейся высокотехнологичной компании.

Об этом сообщила УНИАН руководитель отдела по связям с общественностью компании ВОЛЯ Алина СИГДА.

Центр обслуживания абонентов размещен в центре города и выполнен в новом дизайне в стиле хай-тек, который отражает инновационность компании и предлагаемых услуг. Как подчеркнула директор по обслуживанию абонентов компании ВОЛЯ Елена ИКОННИКОВА, зонирование помещения, планировка рабочих мест консультантов и зона ожидания для посетителей выполнены с учетом требований эргономики. Как и в других центрах обслуживания компании, посетители могут получить информацию по любому вопросу относительно услуг компании, например о работе цифрового оборудования; оплатить услуги через платежные терминалы, взять в аренду оборудование или отдать его на сервисное обслуживание».

Во время открытия генеральный директор компании ВОЛЯ Эрик ФРАНКЕ отметил, что «наш первый в Днепропетровске центр обслуживания абонентов является сегодня флагманом изменений». По его словам, этот центр соответствует новой стратегии компании и стилю динамично развивающейся высокотехнологичной компании, какой является ВОЛЯ. Э.ФРАНКЕ сообщил, что региональные центры ВОЛИ по обслуживанию абонентов приведены к единому корпоративному стилю и соответствуют европейским требованиям и стандартам, а в течение 2012 года к новому стилю будут приведены все контакт-центры компании в регионах.

На церемонии открытия первого центра обслуживания абонентов ВОЛИ в Днепропетровске присутствовал заместитель директора департамента транспорта и связи Днепропетровского городского совета Александр ШЕВЕЛЬ.

Напомним, что с 1 декабря 2011 года днепропетровское предприятие официально стало частью ВОЛИ. В результате клиенты компании в этом городе уже сегодня могут пользоваться всеми преимуществами, уникальными предложениями и сервисами, которые ВОЛЯ предлагает в регионах своего присутствия. Абоненты теперь получают более 140 телеканалов с цифровым качеством. Было улучшено наполнение пакетов и добавлено около 20 новых тематических телеканалов. Среди них – рейтинговые развлекательные, спортивные, познавательные и киноканалы. Кроме того, ВОЛЯ начала масштабную модернизацию сетей для улучшения качества и скорости услуги доступа в Интернет.

Справка УНИАН. ВОЛЯ является ведущим украинским общенациональным телекоммуникационным провайдером, предоставляющим комплексную мультисервисную услугу: доступ к телепрограммам и видео-по-запросу, коммуникации – высокоскоростной доступ в Интернет, компьютерную и голосовую связь, а также услуги крупнейшего в Украине дата-центра.