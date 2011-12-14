В Винницкой области завершена реконструкция участка дороги "Немиров-Ямполь"

Управление автомобильных дорог Винницкой областной государственной администрации завершило реконструкцию участка автодороги "Немиров-Ямполь", который в 2008 году был разрушен паводком.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Винницкой облгосадминистрации.

Реконструкция автодороги протяженностью 3,288 км велась с августа по декабрь 2011 года и обошлась в 14,8 млн. грн.

На реконструированном участке дороге положено 9,4 тыс. тонн асфальта, проложено 2,7 км тротуаров и установлено освещение дороги на участке длиной 2,1 км.

Как сообщал УНИАН, 27-29 июля 2008 года из-за разлива реки Днестр в Винницкой области было повреждено 30 км дорог, 3 моста и 878 домов, из которых 13 - разрушены, 334 - подлежат капитальному ремонту.