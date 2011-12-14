Производство легковых автомобилей в Украине за 11 месяцев выросло на 39%

Производство легковых автомобилей в Украине в январе-ноябре увеличилось на 39%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 89,7 тыс. штук.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению Госстата, производство автобусов в Украине в январе-ноябре увеличилось на 44,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 3393 штук, а производство грузовых автомобилей сократилось на 36,8% – до 2861 штуки.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году производство легковых автомобилей в Украине увеличилось на 14,6%, по сравнению с 2009 годом, до 75,3 тыс. штук. Производство автобусов в Украине в 2010 году увеличилось на 80,6%, по сравнению с 2009 годом, до 2674 штук, а производство грузовых автомобилей увеличилось на 93,7% – до 4853 штук.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются Корпорация «УкрАВТО», Корпорация «Богдан», ЗАО «Еврокар», Группа компаний «АИС», Корпорация «Эталон» и др.