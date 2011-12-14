Игорь Шкиря назначен и.о. главы ассоциации перевозчиков ВААП

Народный депутат Игорь ШКИРЯ (ПР) назначен исполняющим обязанности президента Всеукраинской ассоциации автомобильных перевозчиков (ВААП).

Как сообщает пресс-служба И.ШКИРИ, такое решение было принято в ходе собрания членов ВААП 14 декабря в Киеве.

С 1998 года ассоциацию возглавлял ее основатель Виталий РЕВА, который подал в отставку по состоянию здоровья.

«Согласно уставу и решению правления, и.о. президента назначен первый вице-президент ВААП Игорь Шкиря», - говорится в сообщении.

Президент ВААП и состав правления ассоциации будет избран через два месяца на внеочередном съезде ВААП.

Также в сообщении говорится, что И.ШКИРЯ выступил с инициативой создании при ВААП Совета регионов для усиления влияния ассоциации на местах и улучшения работы областных организаций.

Справка УНИАН. Всеукраинская ассоциация автомобильных перевозчиков основана в 1997 году как добровольное объединение субъектов предпринимательской деятельности в области автомобильного транспорта. В составе ассоциации более 150 транспортных операторов пассажирского автотранспорта, осуществляющих городские, пригородные и международные перевозки, страховые компании, отечественные производители транспортных средств, большинство предприятий автобусных станций, дилерские, снабженческие и другие организации, связанные с рынком пассажирских перевозок.