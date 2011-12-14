ЕКАК намерена усовершенствовать законодательную базу гражданской авиации

Европейская конференция гражданской авиации (European Civil Aviation Conference, ЕКАК) планирует создать новую целевую рабочую группу, которая будет заниматься поисками путей совершенствования законодательной базы в области гражданской авиации относительно интермодальных перевозок.

Как сообщает УНИАН Министерство инфраструктуры, рабочая группа будет создана после обсуждения вопросов влияния развития мультимодальных и интермодальных перевозок на авиационную отрасль на четвертом Форуме ЕКАК 14 декабря и на 137-м совещании генеральных директоров гражданской авиации стран-членов ЕКАК 15 декабря, в которых принимает участие глава Государственной авиационной службы Украины Анатолий КОЛЕСНИК.

В сообщении ведомства отмечается, что сегодня транспортная политика Европейского союза сконцентрирована на перемещении 50% грузовых и пассажирских перевозок на средние расстояния более 300 км на железнодорожный и водный транспорт, что будет способствовать развитию мультимодальных перевозок.

Кроме того, транспортная стратегия ЕС предусматривает техническое переоснащение транспортного комплекса, распространение внутреннего авиационного рынка ЕС и системы Единого европейского неба (САП) на соседние с Европой регионы.

В то же время в Украине сегодня нет нормативно-правовой базы для осуществления интермодальных перевозок с участием авиационного транспорта в условиях внутреннего рынка.

«Положениями действующей для Украины Монреальской конвенцией 1999 года определено четкое разделение ответственности перевозчиков перед пассажирами и грузоотправителями в рамках международных смешанных перевозок, осуществляемых с участием авиаперевозчиков», - говорится в сообщении Мининфраструктуры.

Кроме того сообщается, что А.КОЛЕСНИК встретится в двухстороннем формате с руководителями авиационных ведомств Румынии и Турции.

Справка УНИАН. Европейская конференция гражданской авиации (ЕКАК) - межправительственная региональная организация, в состав которой входят 44 европейские страны. Организация образована в 1954 году в г. Страсбурге (Франция) для изучения проблем европейского авиатранспорта и для содействия его развитию. Украина присоединилась к ЕКАК в 1999 году.

Переговорный процесс между Украиной и ЕС относительно формирования совместного авиапространства начался в декабре 2007 года. Планировалось, что соглашение по САП будет подписано до 2011 года. На сегодня участниками САП являются 36 стран.