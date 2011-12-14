В Киеве планируют открыть новые маршруты общественного транспорта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на председателя КГГА Александра ПОПОВА, расширить сеть транспортных маршрутов городская власть планирует уже через 4-5 месяцев.

По словам А.ПОПОВА, Главное управление транспорта готовит большой пакет предложений по увеличению количества маршрутных сообщений в городе.

«Проект направлен на увеличение количества маршрутов, а это станет возможным лишь с получением нового подвижного состава. Кроме того, мы возьмем дополнительно на работу около 700 водителей городского транспорта. Таким образом, мы сможем решить проблему недостаточного количества транспортных маршрутов в Киеве», – сказал А.ПОПОВ в эфире ТРК «Киев».

Как отмечают в КГГА, столичная власть планирует приобрести 202 троллейбуса, 185 автобусов и 50 вагонов метрополитена. Поставщики нового транспорта определены на тендерных условиях.