UM Air на праздники увеличит частоту рейсов из Киева в Амман и Бейрут

Авиакомпания «Украинско-средиземноморские авиалинии» (UM Air) планирует в период новогодних и рождественских праздников увеличить частоту рейсов из Киева в столицу Иордании Амман и столицу Ливана Бейрут.

Как сообщили УНИАН в компании, дополнительные рейсы по этим направлениям откроются с 15 декабря.

В компании отмечают, что увеличение частоты рейсов Киев-Бейрут, в частности, вызвано спросом на это направление со стороны студентов, которые проходят обучение в украинских вузах и едут на праздники домой.

Увеличение частоты полетов по маршруту Киев-Амман вызвано, в частности, тем, что туристы чаще планируют в новогодний период отдых в Иордании.

Комментируя стоимость перевозок на дополнительных рейсах, директор дирекции по организации продаж UM Air Алексей ГЛАДЧЕНКО отметил, что «для хорошей продажи и оперативной загрузки, иногда на дополнительных рейсах открываются классы с более дешевыми тарифами».

«Дополнительный рейс в большей степени выполняется для удовлетворения спроса потребителей, поскольку он, как правило, загружается только в одну сторону. Решение по запуску дополнительного рейса исходит из оценки того, что ожидаемая доходная часть должна покрыть расходную, и при этом спрос на данную перевозку будет полностью удовлетворен», - сказал он.

Справка УНИАН. В парке авиакомпании UM Air два самолета серии MD-80 (McDonnell Douglas, корпорации Boeing) - MD- 83 (UR-CHN) и MD-88 (UR-CJK). Это реактивные двухдвигательные, среднемагистральные самолеты с конфигурацией 135-165 кресел.