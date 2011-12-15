В Полтавской области вследствие столкновения двух автомобилей погибли три человека

Недалеко от с. Миргородщина Козельщинского района Полтавской области на 60 км автодороги Полтава-Александрия произошло столкновение двух легковых автомобилей „Mercedes-Benz” и „Daewoo”.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, в результате дорожно-транспортного происшествия три человека погибли и один человек пострадал. Травмированный в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в Козельщинскую центральную районную больницу.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.

Всего в Украине в течение суток произошло 92 транспортных происшествия, в результате которых погибли 13 и травмированы 120 человек.

С начала года жертвами ДТП стали 4308 человек.