В Хмельницкой области перевозки грузов выросли на 20%, пассажиров – уменьшились на 10,6%

В Хмельницкой области за 11 месяцев т.г. транспортом области (с учетом автомобильных перевозок, выполненных физическими лицами-предпринимателями) перевезено 6,8 млн. т грузов, что на 19,8% больше от объема перевозок грузов в январе-ноябре 2010 г.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

По данным облстата, выполнен грузооборот в объеме 1,7 млрд. т/км, который увеличился на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

За январь-ноябрь 2011 г. пассажирским транспортом области перевезено 133,7 млн. пассажиров, что на 10,6% меньше, чем в январе-ноябре 2010 г. Пассажирооборот уменьшился на 7% и составил 1,1 млрд. пас/км.

Услугами автомобильного транспорта (с учетом перевозок, выполненных физическими лицами-предпринимателями) воспользовались 95 млн. пассажиров, что на 12,1% меньше по сравнению с январем-ноябрем 2010 г. Перевозка пассажиров автотранспортом физических лиц-предпринимателей уменьшились на 14,9%, городским электротранспортом - на 6,9%.