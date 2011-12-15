В Харькове грузовик сбил сотрудника ГАИ

В Харькове грузовик сбил работника Государственной автомобильной инспекции.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в областном управлении ГАИ, авария произошла 14 декабря около 12.20 на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Южнопроектной.

28-летний водитель автомобиля SCANIA P114 с полуприцепом, двигаясь в направлении аэропорта, наехал на инспектора дорожно-патрульной службы ГАИ Харькова, который регулировал движение на перекрестке.

В результате ДТП работник милиции получил закрытый перелом голеностопного сустава, и был доставлен в больницу для получения необходимой медицинской помощи.

Происшествие зарегистрировано в Червонозаводском райотделе милиции. Правоохранители устанавливают причины и условия совершения ДТП.