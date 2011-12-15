Мининфраструктуры надеется на помощь ЕС в вопросе допуска автоперевозчиков на рынок

Министерство инфраструктуры Украины надеется на поддержку Европейского Союза в вопросах допуска украинских грузовых и пассажирских автоперевозчиков на рынок Европы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявил первый заместитель министра инфраструктуры Украины Константин ЕФИМЕНКО.

Он, в частности, отметил, что на сегодняшний день Украина имеет 86 тыс. грузовых автомобилей, 50% которых отвечают стандартам Евросоюза.

«Мы настаиваем на свободном допуске наших автоперевозчиков и на их свободной работе на рынках ЕС. У нас 86 тысяч грузовых автомобилей, из которых половина отвечает всем европейским стандартам и требованиям по шуму, экологии и возможности работы», - сказал К.ЕФИМЕНКО.

Также он сообщил, что Министерство инфраструктуры инициирует принятие программы компенсации автомобильным перевозчикам затрат на обновление подвижного состава. По его словам, стоимость этой программы - 600 млн. грн.

«Мы отстаиваем инициативу выделить 600 млн. грн. для наших перевозчиков для закупки ими отечественных автобусов большой вместимости. Наша задача - уйти в пассажирских перевозках от переделанных грузовых машин и автобусов малой вместимости», - сказал первый замминистра.

По словам К.ЕФИМЕНКО, данная программа предусматривает, в частности, закупку в 2012 году 3 тыс. автобусов большой вместимости отечественного производства.