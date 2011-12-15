Мининфраструктуры хочет создать условия для ежегодного ввода 400-500 км дорог

Министерство инфраструктуры планирует создать условия для развития автодорожного комплекса и ежегодного ввода в Украине 400-500 км новых автомобильных дорог.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сегодня, 15 декабря, заявил первый заместитель министра инфраструктуры Константин ЕФИМЕНКО.

По его словам, доходной частью автодорожного комплекса будут являться, в частности, акцизы на ввоз и производство топлива и автомобилей. «Мы видим, что можем ежегодно доводить эту цифру до 50 млрд. грн.», - сказал он.

К.ЕФИМЕНКО отметил, что Министерство инициирует унификацию акциза на дизтопливо.

«Мы предлагаем сделать акциз на дизельное топливо единым. Это не приведет к повышению стоимости товаров народного потребления, так как акциз забирается у 3-4 крупных трейдеров», - сказал он.

К.ЕФИМЕНКО также сообщил, что на сегодняшний день Украина гармонизировала с Евросоюзом стандарты качества автомобильных дорог.

В то же время он отметил, что для развития транспортного комплекса Украины и его интеграции в Евросоюз необходимо решить вопросы безвизового въезда в Евросоюз и проблемы связанные с таможенными переходами.

Как сообщал УНИАН, также сегодня К.ЕФИМЕНКО заявил, что Министерство инфраструктуры Украины надеется на поддержку Евросоюза в вопросах допуска украинских грузовых и пассажирских автоперевозчиков на рынок Европы.