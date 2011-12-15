«Богдан», «Белкомунмаш» и «Росукрэлпром» создали консорциум по производству трамваев в Украине

Корпорация «Богдан», компания «Белкомунмаш» (Беларусь) и компания «Росукрэлпром» (Россия) создали консорциум по производству трамваев в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, презентация нового трехсекционного скоростного низкопольного трамвая прошла в рамках заседания Межправительственной украинско-белорусской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества под председательством первого вице-премьер-министра – министра экономического развития и торговли Украины Андрея КЛЮЕВА и первого заместителя премьер-министра Республики Беларусь Владимира СЕМАШКО.

Как отметил в ходе презентации президент корпорации «Богдан» Олег СВИНАРЧУК, планируется, что локализация производства превысит 50%, что позволит поставлять эту продукцию не только на внутренний рынок, но и на экспорт.

В свою очередь, как отметил вице-президент корпорации «Богдан» Владимир ГУНЧИК, согласно договоренностям, производство корпусов трамваев будет производиться на производственной площадке корпорации «Богдан» в Луцке, а «Белкомунмаш» и «Росукрэлпром» будут поставлять все необходимое оборудование для производства трамваев. При этом он добавил, что окончательная сборка трамваев будет производиться в Киеве на мощностях одного из транспортных предприятий.

Также В.ГУНЧИК добавил, что мощности корпорации «Богдан» позволяют производить до 100 корпусов трамваев в год.

По его словам, стоимость нового 25-метрового трамвая будет составлять около 2 млн. долл. При этом В.ГУНЧИК отметил, что стоимость аналогичного трамвая производства компании Skoda составляет 2,8 млн. евро.

Он также добавил, что серийное производство трамваев консорциум планирует начать уже в следующем году. На 2012 год запланировано производство как минимум 20 новых трамваев.

Трамвай двухстороннего движения серии 843 имеет модульную конструкцию кузова, современный дизайн, низкий уровень пола, входы в вагон оснащены пандусами для пассажиров с ограниченными возможностями. Пассажировместимость трамвая составляет 248 мест, из которых 66 мест – места для сидения. Новый трамвай оборудован климатическими системами (кондиционер, подогрев) и позволяет экономить до 50% электроэнергии по сравнению с трамваями, которые эксплуатируются в Украине.

Справка УНИАН. На начало 2011 года трамвайный парк в Украине насчитывал 2847 трамвайных вагонов, из которых 2510 старше 20-ти лет. В Киеве на начало года насчитывалось 522 трамвай, из которых 505 – старше 20-ти лет.